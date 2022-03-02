Святослав Вакарчук приехал в Харьков и жестко высказался о действиях россиян, из-за которых разрушаются города.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является солистом группы "Океан Эльзы", популярным исполнителем и активным пользователем сети. Артист также всеми силами поддерживает Украину и продолжает помогать гражданам, также он выказал очевидный протест против правомерных нападений со стороны российских оккупантов.

«Мы находимся в центре украинского Харькова на разбомбленной площади Свободы. Они могут бросать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомбят действительно наш дух и нашу свободу. Украина победит. Мы обязательно отстаем каждый сантиметр нашей земли, и россияне заплатят за то, что пришли на наши земли убивать наших мирных людей. Слава Украине! Героям Слава!», – отметил Вакарчук.

Он также рассказал, что сейчас каждый на своем месте. Все как один и все вместе мы остановим врага и заставим его заплатить.

«Враг пожалеет о том дне, когда совершил такие зверства с нашими городами, как то, что вы видите позади меня на самой большой площади Свободы в Харькове», - сказал Вакарчук.

Также недавно Ольга Сумская решила рассказать, как прошло прощание с ее мамой. Как известно, ранее артистка рассказала, что из-за обстрелов в центре ее семья не может добраться в дом ее матери на ул. Ломоносова, чтобы перевезти тело в морг.

Позже Ольга Сумская написала, что забрать тело матери удалось, какое-то время она размышляла над тем, как передвигаться по городу, чтобы похоронить.

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