Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 24-річна Іванка Сасанчин, яка вийшла заміж за переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина і народила йому дочку, часто показує шанувальникам свої будні.
Цього разу Іванка Сасанчин розповіла, що вирішила повертатися у форму після пологів та показала, як виконує вправи вдома.
"11 місяців без тренування дали про себе знати. Я забула, що як робиться", - сказала дружина Романа Сасанчина.
Так, дівчина намагалася виконувати деякі спортивні вправи, а також спробувала сісти на шпагат, адже раніше це їй вдавалося з легкістю.
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"На восьмому місяці я ще могла повністю сісти на шпагат, а зараз як деревце", - поділилася Іванка.
Згодом дівчина записала декілька сторіс та розповіла шанувальникам, що таке легеньке тренування їй було важко зробити.
"Думала зробити легесеньке тренування, але зрозуміла, що в мене нічого не виходить. Я просто за ці 11 місяців забула, що як робити. Таке, як шпагат, взагалі анріал для мене, хоча я раніше сідала. Загалом, буду помаленьку відновлювати свої тренування, тому що хочу себе привести до ладу", - поділилася з шанувальниками Іванка Сасанчин.
Нагадаємо, що в кінці грудня 2021 року в дружини Романа Сасанчина почалися пологи. На жаль, щось пішло не так і лікарі були змушені зробити кесарів розтин, після якого Іванка ще деякий час відновлювалася. Так, у пари народилася дівчинка, яку назвали Елізабет.
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