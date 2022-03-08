Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая все эти дни поддерживает украинцев и молится за Украину, выложила необычный пост в своем Instagram, который посвятила Международному женскому дню и празднику весны – 8 марта.

Как видно, Тина опубликовала свое фото и кадр с войны с цветущими красными тюльпанами. На фотографии певица позирует вся в черном, на ней нет яркого макияжа, а волосы распущены. При этом лицо выглядит как будто заплаканным.

В подписи к публикации Кароль написала: "Сегодня 8 марта! Но на самом деле, сегодня 13-й день войны, борьбы за свободу! Сегодня Украину также защищают и женщины: на фронте, в госпиталях, в терробороне, в волонтерстве, IT войсках. Девушки, вы фантастичны! Украина, свобода, победа – это слова женского рода. Победим с женской мудростью и с казацким мужеством. Весь мир видит, что мы – сильная, мужественная, несокрушимая духом нация! Красивая нация! С праздником!".

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".