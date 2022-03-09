Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является известной украинской актрисой, которая поддерживает своих коллег, близких и украинский народ, который страдает из-за обстрелов оккупантов. 24-го февраля в Украину вторглись войска РФ и начали бомбить и обстреливать мирный народ и наши города.
В сложных условиях, как морально, так и физически, Ксения решила рассудить, как стараться сохранить рассудок здоровым.
«Как не впускать в сердце ненависть? Когда читаешь помимо ботов множество злобных, утопических сообщений от обычных людей о том, что так нам и надо??? Как смириться с такой людской тупостью, незнанием и несправедливостью?
Я собственными глазами вижу войну в нашей стране и какое-то подобие людей опровергает то, что у нас с вами происходит. Признаюсь! Я не успела домедитировать до состояния «дзэн», чтобы уверено объяснять себе всю эту утопию – волей Бога! Прости.
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Но я ежедневно продолжаю молиться за мир. За жизни людей и верить в божественный план, который со временем превратится для нас в книгу и все пазлы сложатся воедино!» - высказалась Мишина.
Также артистка, которую ранее продюсировал Дмитрий Монатик, поделилась в Инстаграм постом, посвященным Международному женскому дню. В публикации певица эмоционально рассказала, что хочет, чтобы все девочки, женщины и бабушки имели возможность улыбаться каждый день.
«Я просто хочу, чтобы мы все улыбались! Улыбались! И просыпались от поцелуев любимых! И поднимали свой взгляд высоко вверх, смотря в мирное, спокойное небо! Строя самые масштабные и чистые планы!», - написала певица.
Напомним, военная техника армии РФ в ужасном состоянии, ВСУ показали все на видео.
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