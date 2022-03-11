Мужчина показал на редком фото, как год назад общался с отцом.

42-летний Грэг вместе с женой и двумя сыновьями обосновался в Сан-Франциско. Сын Чапкиса открыл свою танцевальную школу Chapkis Dance. Как известно, знаменитого хореографа, танцора и артиста Григория Чапкиса не стало 13 июня, ему был 91 год.

Хореографа похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Чтобы проститься с ним приехала вся его родня, разбросанная по миру - дочь Лилия с внучками Анной и Викторией из Италии, и сын Грэг - из США.

В Инстаграм сам сын хореографа решил вспомнить, как они общались ровно год назад и что происходило тогда в этот день, когда они встретились.

"В этот день год назад..." - пишет Грэг под кадром.

Отметим, общая трагедия, как смерть любимого отца летом этого года, сблизила детей Чапкиса, разбросанных по всему миру.

Ранее в Сториз Огневич отреагировала на решение Барских, который накануне объявил, что полностью запрещает использовать свою музыку в России, а также решил не возвращать россиянам деньги за билеты на сорванный концерт, передав средства на помощь Украине.

«Я могу только представить сумму роялти, которой Макс лишится. Но! В этом мире есть ценности, дороже денег. Это сильно! Интересно, как поступят другие. Понимаю, что выбор – он лишь выбор одного человека. Но все же», - написала Огневич.

Напомним, что сын Григория Чапкиса живет в уютном доме в США, как он выглядит изнутри: "Камин, большая плазма и..."