Я далеко не последний человек, нуждающийся в помощи в этой стране. Я справлюсь - говорит Кондратюк.

Как известно, Игорь Кондратюк - известный украинский телеведущий, который прославился благодаря "Караоке на Майдане", часто брал участие в различных шоу и нередко делится мыслями в Инстаграм. Как известно, недавно в дом продюсера Игоря Кондратюка попал снаряд российских оккупантов. Сейчас артист сообщил, что вся его семья находится в безопасности и уже третью ночь находится во Львове.

Он рассказал, что еще 2 марта он уехал из дома вместе с семьей.

"Нас в этом доме не было, мы 2 марта выехали. Этот дом расположен в житомирском направлении. Мы выехали 2 марта, когда до российских танков оставалось 10 километров. Я забрал всю семью, нас было 12 человек. Мы уехали. Среди них была моя беременная родственница, которая сегодня в пять утра родила новую украинку. Поэтому дом – это мелочи, хотя моя жена плакала", – поделился Игорь Кондратюк.

Он подметил, что он с женой впервые за эти дни с женой не сидели в новостях и не передвигались по Украине.

«Я сейчас в безопасности уже третью ночь во Львове ночую. Я далеко не последний человек, нуждающийся в помощи в этой стране. Я справлюсь» - сказал Кондратюк.

Напомним, 14 марта, у звезды было день рождения - знаменитости исполнилось 60 лет. Стало известно, что в дом Игоря попал снаряд российских оккупантов. Об этом Кондратюк сообщил у себя на страничке в Фейсбук.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от русских. Русские – дерьмо планеты Земля, – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы!", - написал Игорь в публикации и показал фотографии дома.

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