Более миллиона были вынуждены покинуть свои дома в надежде когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. Этого не должно быть!

Как пишет Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина активно призывает закрыть небо над Украиной, ведь наши граждане едва успевают спастись из-под обстрелов оккупантов. Причем удается выжить далеко не всем, многие теряют также и дома и целые города.

«Русский террор в Украине продолжается. О чем я думаю, плача по каждому погибшему мирному жителю? О том, что весь мир скоро привыкнет к этой ужасной трагедии в моей стране – люди вернутся к своей рутине, а украинцы, отдающие свои жизни за Европу прямо сейчас, станут обычной новостью для всех в Европе и Америке…

Итак, люди во всем мире, каждый раз, когда вы пьете свой утренний кофе, вспоминайте эти лица… Помните, вы можете оказать давление на ваше правительство, чтобы оно ПРЕКРАТИЛО УБИВАТЬ МОЮ СТРАНУ!!! Ваши слова могут спасти нас!

За последние 20 дней войны погибло более 100 детей, более сотни получили тяжелые ранения. Более миллиона были вынуждены покинуть свои дома в надежде когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. Этого не должно быть!» - делится мыслями Ефросинина.

Ранее Ефросинина показала, как обстоят дела беженцев на вокзалах во Львове.

«Приехала на железнодорожный вокзал во Львове, чтобы рассказать вам, как тут происходит работа с максимальным потоком переселенцев. За сутки через вокзал в среднем проходит около 60 тысяч переселенцев. В общем, людей вокруг куча, идут беспрерывными потоками – преимущественно женщины с детьми. У многих по несколько малышей, все на руках» - показывает обстановку Ефросинина.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".