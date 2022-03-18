Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной артисткой, которая всячески поддерживает украинцев и вместе с гражданами желает ВСУ скорой победы. Как известно, после вторжения оккупантов в Украину звезда не стала бежать и четко указала: она на нашей земле и уходить не собирается.
Сейчас в Стори Злата часто выкладывает разные кадры, высказывает свое мнение и размышляет о происходящем в стране.
«Киев. «секретный» военный объект. Меня до глубины души поражают мои знакомые из россии, которые пытаются меня убедить, что наши СМИ врут. Эти россияне говорят, что будут за меня молиться.
А давайте вы нам Украину восстановите, а уже потом молитвами займетесь? Как часто Богом прикрывают все кровавые преступления в истории человечества» - высказалась Злата.
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Ранее мы писали, после того, как оккупанты вторглись на нашу землю, Злата решила не сбегать от проблем и открыто высказывается о происходящем.
«Я считала историю этой сильной девочки Саши и плакала, мое сердце разрывается от боли, гнева, бесполезности, печали. Слова не передадут мое моральное состояние сейчас. Никогда не прощу!» - высказалась Злата.
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