Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", является известной актрисой и любит показывать в Инстаграм разные кадры, рассказывать о жизни и делиться успехами. В этот раз она заговорила о ситуации в РФ после ее нападения на наши земли.

«Пока вы придумываете себе праздники, поете песенки и машете флажочками, тела ваших пацанов гниют на наших землях» - высказалась Мишина о празднике по случаю незаконной оккупации Крыма, который устроили россияне.

Подруга Мишиной также прокомментировала:

«Не говори, какой бл*ть праздник, когда по сути ваши солдаты-пацаны пачками каждый день умирают. Делают вид, что ничего не происходит. В Севастополе столько каждый день хоронят… Но все молчат».

«Друзья, давно мы с вами не общались, так давно я не выходила в такие прямые эфиры, я на Западной Украине и сегодня тут очень классная погода. Это означает, что очень скоро мы победим. Нем, мы уже победили…. Просто очень скоро мы будем праздновать нашу победу. И мы станем еще более красивыми, еще более сильными и непобедимыми. И больше никакой враг не зайдет на нашу территорию.

Держимся, осталось чуть-чуть и я знаю, что уже скоро конец. И все будет хорошо! Всех люблю и всех целую!» - ранее обратилась к поклонникам Мишина.

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