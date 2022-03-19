Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова вместе с мужем Виктором Павликом сперва была в Украине и рассказывала, как помогает волонтерам. Однако недавно девушка заявила, что с мамой и сыном улетит к родствениками, пока ее муж останется дома.

Сейчас многие выступили на защиту нашей страны и протестуют против вторжения российской армии на наши земли.

В этот раз Репяхова объяснила, почему решила покинуть страну и почему она не сбегает.

«Это не беженство и переселение. А встреча с родными! Летим я, мама и Мишутка, сначала мы проедем 1250 км (3 страны), а потом два самолета и еще две страны. Сейчас переполняют странные ощущения, но я счастлива, что увижусь со своей семьей. Купила билеты на самолет. За несколько десятков дней буду в другой стране».

Также новое видео было воспринято в штыки, поскольку части аудитории показалось, что Катерина просто любуется собой в тяжелое время.

«Моя Украина 🇺🇦❤️. Милая, любимая, нежная, очаровательная. В сердце моем только ты одна. На все светы – родная только ты. И из-за сомнений, как из-за беды. Нашу любовь я переведу. Через всю жизнь, наши чувства 🇺🇦» - пишет Репяхова.

В сети отвечают:

«Какая она хорошая! Наша Украина!; И к чему это сейчас; при чем здесь ваш комментарий😬? А Ваш к чему? Я вас не комментирую, а написала комментарий Екатерине. Видео и песню я восприняла как самолюбование Кати, что совершенно неуместно. Украину люблю безгранично!».

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