Как пишет Politeka.net, знаменитый телеведущий, популярный артист и супруг Кати Осадчей Юрий Горбунов продолжает освещать стуацию в Украине и высказывать свое мнение. Вместе с женой мужчина также занимается волонтерством.
В этот раз Юрий Горбунов рассказал, что пытался достучаться до артистов их России, но это было бесполезно. По статистике, более 80% россиян слепо поддерживают идею вторжения воск РФ в Европу, а не только в Украину. Более того, артист назвал таких людей баранами и стадом.
«Верим в наши ВСУ!! Верим в нашу Победу!!» - заключил Горбунов.
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«Мы победим 🔥; мы победим!!!; Не страна, а дебилятник 😡; 💙💛 слава Украине!! Ребята, держитесь! Боритесь!; Дебилы нет слов; То не люди, то зомби! Слава Украине!; Героям Слава🇺🇦💙💛🇺🇦; Героям Слава! 🇺🇦; Верю в нас и нашу Украину!❤️; Это же пипец полный!!!; Больные люди; Они восемь лет как Зомби😮».
Мы также писали, Лина Костенко - успешная украинская поэтесса. Сегодня, 19 марта, знаменитость празднует 92-й день рождения. Юрий Горбунов поздравил знаменитость с праздником, опубликовав новый пост в своем блоге.
"Сегодня нашей великой поэтессе и писательнице Лине Костенко - 92!! Каждая мысль, каждая строчка – это душа Украины!!! Живите долго Лина Васильевна! И пусть наша Победа, станет вам лучшим подарком!!
'Когда у человека есть народ - тогда он уже человек!", - написал Юрий.