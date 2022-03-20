Юрий Горбунов рассказал, что пытался достучаться до артистов их России, но это было бесполезно.

Как пишет Politeka.net, знаменитый телеведущий, популярный артист и супруг Кати Осадчей Юрий Горбунов продолжает освещать стуацию в Украине и высказывать свое мнение. Вместе с женой мужчина также занимается волонтерством.

В этот раз Юрий Горбунов рассказал, что пытался достучаться до артистов их России, но это было бесполезно. По статистике, более 80% россиян слепо поддерживают идею вторжения воск РФ в Европу, а не только в Украину. Более того, артист назвал таких людей баранами и стадом.

«Верим в наши ВСУ!! Верим в нашу Победу!!» - заключил Горбунов.

В сети поддерживают:

«Мы победим 🔥; мы победим!!!; Не страна, а дебилятник 😡; 💙💛 слава Украине!! Ребята, держитесь! Боритесь!; Дебилы нет слов; То не люди, то зомби! Слава Украине!; Героям Слава🇺🇦💙💛🇺🇦; Героям Слава! 🇺🇦; Верю в нас и нашу Украину!❤️; Это же пипец полный!!!; Больные люди; Они восемь лет как Зомби😮».

Мы также писали, Лина Костенко - успешная украинская поэтесса. Сегодня, 19 марта, знаменитость празднует 92-й день рождения. Юрий Горбунов поздравил знаменитость с праздником, опубликовав новый пост в своем блоге.

"Сегодня нашей великой поэтессе и писательнице Лине Костенко - 92!! Каждая мысль, каждая строчка – это душа Украины!!! Живите долго Лина Васильевна! И пусть наша Победа, станет вам лучшим подарком!!

'Когда у человека есть народ - тогда он уже человек!", - написал Юрий.