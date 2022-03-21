Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - успешный украинский артист. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделился красноречивым фото, на котором показал объединил Восток и Запад Украины.
"Встретился с курсантами университетов внутренних дел.
Слева от меня студенты из Харькова, справа Львова. Восток и запад побеждают врага вместе", - написал под фото Вакарчук.
Также звезда добавил видео, на котором играл на гитаре для курсантов.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Святослав - горжусь такими светлыми людьми как Вы! Вами обязательно нужно потом стать послом мира в ООН", "Обожаю украинцев! Мы вместе", "Святослав, один из немногих, кто с народом, не снимает видео из квартиры, где-нибудь в Германии, восхищение и уважение к Вам, растет ежесекундно".
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