Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - успешный украинский артист. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделился красноречивым фото, на котором показал объединил Восток и Запад Украины.

"Встретился с курсантами университетов внутренних дел.

Слева от меня студенты из Харькова, справа Львова. Восток и запад побеждают врага вместе", - написал под фото Вакарчук.

Также звезда добавил видео, на котором играл на гитаре для курсантов.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Святослав - горжусь такими светлыми людьми как Вы! Вами обязательно нужно потом стать послом мира в ООН", "Обожаю украинцев! Мы вместе", "Святослав, один из немногих, кто с народом, не снимает видео из квартиры, где-нибудь в Германии, восхищение и уважение к Вам, растет ежесекундно".

Напомним, Вакарчук наглядно показал, почему Херсон остается украинским

А еще Politeka писала, что Вакарчук на эмоциях показал мариупольских детей в больнице

Также Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" показал, в каких условиях живут украинские переселенцы



