Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - успешный украинский артист и лидер группы "Бумбокс", с первых дней нападения оккупантов на нашу землю артист вступил в территориальную оборону и решил защищать страну вместе с многими коллегами. Сегодня стало известно, что артист был ранен.

Так, в субботу, 26 марта, фронтмен группы Андрей Хливнюк рассказал, что попал под минометные обстрелы и получил ранение лица.

«Минометный огонь и счастлив 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты» – резко высказался лидер "Бумбокса".

Также он добавил, что в результате обстрела их колонна потеряла два пикапа.

«Но верю, что наши волонтеры с этим справятся", – сообщил Андрей Хливнюк. Музыканту уже оказали первую медицинскую помощь.

Ранее Хлывнюк подбодрил украинцев, которые сражаются с российскими войсками, рассказав, какие концерты ждут теперь россиян.

«Знаете, где был наш первый концерт? Донецк. А где были самые разгильдяйские концерты? В Крыму, у воды. В Чернигове люди забирались на высокий забор и смотрели, как мы играем. В Житомире мы сыграли первый "взрослый" концерт, на который пришло несколько тысяч человек. Во Львове нас всегда принимали так, будто мы основали этот город. Как не припомнить Ровно? Город, где последние несколько лет фанатизм зашкаливает.

А Херсон, где каждый концерт – это аншлаг! Прекрасная, любимая Одесса! Николаев, Луцк, Черкассы, Запорожье, Бровары, Кривой Рог... А героический Мариуполь! И все остальные города и деревни. Это наша Украина, которую Россия обстреливает ракетами. Фиксируйте все, что видите. Фиксируйте, чтобы ничего не забыть. Есть еще два города, не в Украине, а… в Гааге и Нюрнберге. Хорошо бы провести там два показательных процесса.» - написал Хлывнюк.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк метко подколол уклонистов

Также Politeka сообщала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк подбодрил украинцев, рассказав, какие концерты ждут россиян

А еще Politeka писала, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк засветил впечатляющий арсенал