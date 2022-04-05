Он добавил, что российские военные бьют исподтишка, и они вовсе не являются второй армией в мире. Они лишь бандиты.

Украинский танцор Назар Грабар, который танцевал в балете Светлана Лободы, записал видео из Бучи, в котором рассказал обо всех зверствах российских оккупантов. По его словам, оккупанты пробрались в его дом. Они проникли в его квартиру и вынесли оттуда все, что только можно было.

Как признается Назар то, что его оставили без пожитков не самое страшное. Хуже всего - это видеть на улицах вокруг тела убитых мирных людей.

"Вокруг жилкомплекса лежат тела молодых людей, таких как я возрастом, связанные и расстрелянные. Российские солдаты, хотя это даже не солдаты, это просто ничтожества, вы даже не животные. Даже у животных есть сострадание. Вы просто, бл*дь, чм*, которое пришло воровать сковородки и телевизоры, бл*дь, у мирных людей. И людей расстреливать", - эмоционально отреагировал Назар на зверства оккупантов.

Он добавил, что российские военные бьют исподтишка, и они вовсе не являются второй армией в мире. Они лишь бандиты.

Напомним, Украина накажет российских военных преступников, бесчеловечно пытавших украинцев.

Как сообщала Politeka, российский оккупант "прозрел" от силы украинской армии.

Также Politeka писала, что в плену в Украине находится около 600 российских военных.