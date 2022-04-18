Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский исполнитель. Артист вместе с Дзидзьо, Евгением Кошевым, Юрием Ткачем и другими звездами записали хит "Украина победит". Ролик уже появился на платформе ютуб и занимает 9-е место среди музыкальных видео в тренде.
"Горит, пылает техника вражеская, родная Украина победит", - звучат слова в припеве композиции.
Украинцы сразу начали комментировать публикацию в ютуб:
"Вот это песня, вся правда в куплетах, молодцы ребята. Наши Патриоты.Слава Украине", "Песня БОМБА!!Шедеврально!На слух легла моментально !Уже пою во всю!", "украинская песня - рай для ушей , души и тела !!!! привет из Тбилиси!", "Аж мурашки по коже,МОЛОДЦЫ!!!!!! С таким запалом Украина переможе без сомнения", "Молодцы украинцы!.. Всегда плачу... Силы вам и мира!!!", "Ой тракторные войска вообще должны включить в парад победы".
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