Сейчас Полякова вместе со своими дочками находится во Франции. Она временно живет у подруги – блогерши Ники Белоцерковской, на которую в россии завели уголовное дело о фейках.

Российская журналистка Ксения Собчак, которая после начала полномасштабной войны в Украине заняла позицию «не все так однозначно», приехала взять интервью у Белоцерковской, а заодно пообщалась и с Поляковой, добавив отрывок их разговора в свое видео.

По кадрам можно понять, что ответы украинской певицы обрезались и склеивались. В коротком отрывке Полякова попыталась донести до российской журналистки, что никогда не сталкивалась с проблемами в Украине из-за выступлений на русском языке.

«Я русскоязычная певицы, у которой в репертуаре нет ни одной украинской песни…Не было до (войны – прим. ред), сейчас уже есть. Я два года назад собрала во Львове 35-тысячный стадион», - рассказала Полякова.

Певица также ответила на вопрос Собчак о возможных выступлениях на русском языке в будущем.

«Буду ли я петь на русском языке? Не знаю. Вот вы спрашиваете, буду ли я петь на русском. А я вообще не знаю, буду ли я петь, потому что нужна ли будет кому-нибудь музыка», - эмоционально высказалась певица.

Напомним, неприятности настигли Олю Полякову вдали от Украины.

Как сообщала Politeka, Полякова разразилась гневом в адрес Киркорова.

Также Politeka писала, что Потап, Полякова и Могилевская призвали белорусов не приходить на украинские земли.