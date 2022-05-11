Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая. Звезда активно снимается в разных проектах, а с начала войны занялась волонтерством и поддержкой Украины. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Леся поделилась кадрами в сторис, показавшись вместе с шоуменами Дядей Жорой и Александром Педаном.

"Друзья, всем привет еще раз. Сегодня мы целый день в таком себе туре. Это нельзя назвать тур, это такая дружественная встреча с вынужденными переселенцами, с семьями, с детками. Сейчас мы еще в одном маленьком городке, тут уже на площади собралось много...", - сказала Леся Никитюк.

Также звезда отметила, что звезды в таком составе стараются каждую неделю выезжать к переселенцам.

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