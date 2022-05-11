Украинская группа Kalush Orchestra вышла в финал песенного конкурса Евровидения-2022, который в этом году проходит в Турине.

Как пишет Politeka.net, Kalush Orchestra выступили песней «Stefania» под 6-м номером.

В финал также попали: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

Добавим, что по результатам выступления зал «Евровидения-2022» аплодировал украинцам стоя.

«Лучшее выступление», «Топ , целостная картина номера идеальная и очень кайфовая», «Лучшие», «Это победа, я вам говорю!», «Мурашки от выступления», «Бомба», «Порвали всех», - восхищаются украинцы в соцсетях номером Kalush Orchestra.

Есть и те, кто более холодно оценили группу: «Хорошо, но не победа», «Такая пустая сцена, без ничего, была у Украины в первый раз», «Хотелось большего», «Со звуком какие-то проблемы, как из ямы пели».

Второй полуфинал «Евровидения -2022» состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

По прогнозам букмекеров, у Kalush Orchestra есть все шансы принести Украине победу в «Евровидении-2022» - их оценивают в 49%.

На втором месте Италия, шансы которой оцениваются в 15%.

Напомним, Тина Кароль получила оригинальное прозвище после визита в Украину.

Также сообщалось, что судья "Україна має талант" Евгений Кот рассказал, как можно помочь победить Kalush на "Евровидении".

Кроме того Politeka.net писала, что Тоня Матвиенко выступила с легендарной мамой в Германии, кадры.