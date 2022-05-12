Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, опубликовал никогда не теряющее актуальности высказывание о правде английского писателя Джорджа Оурэлла.

На своей странице в Instagram Данилко напомнил: «Чем дальше общество отдалается от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит».

Эти слова болью отозвались в душах поклонников и подписчиков Данилко.

«Все верно», «Говори, Веруня! Не молчи!», «Так и живем … в 1984», «Чем ближе крах империи - тем безумнее её законы», «100%», «Как четко сказано…», «Оруэлл невероятно актуален сейчас. Как будто по его книге «1984» создают РФ нашего времени. Под копирку…», «1984 как про страну Z», «Да! Теперь понятно почему в high school его книга обязательная часть программы обучения!».

Публикация артиста собрала более девяти тысяч "лайков". Среди тех, кто оценил пост - российский артист Максим Галкин, ранее осудивший вторжение рф в Украине.

Джордж Оруэлл – автор антиутопий о тоталитарных режимах. Самые известные его работы – роман "1984" и повесть "Скотный двор".

Напомним, Kalush Orchestra заставили зал Евровидения аплодировать стоя.

В первом полуфинале Kalush Orchestra выступили песней «Stefania» под 6-м номером и попали в финал

Также билет в гранд-финал получили: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

Также сообщалось, что после сообщений Киркорову и Баскову на Остапчука посыпались угрозы.

Кроме того Politeka.net писала, что Тина Кароль получила оригинальное прозвище после визита в Японию.