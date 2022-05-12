Как пишет Politeka.net, Оля Полякова с первых дней войны спасалась вместе с детьми и выезжала из Киева, оставив все вещи дома. Более того, первые дни у дочерей была паника, так как никто не был готов к экстренному отъезду.

Сейчас артистка с Машей и Алисой активно путешествует по города заграницей, дает благотворительные концерты. Поэтому кадры с Ольгой и Машей Ефросининой также вызвали бурную реакцию.

На выступлениях Ольга старается обойтись без излишней яркости и пафоса, подбирая более сдержанные наряды.

Так, на днях Никитюк призвала украинок не опускать головы и начать ухаживать за собой. Челлендж поддерживают другие звезды. Полякова с Ефросининой принарядились для благотворительного выступления в Нюрнберге.

"Вчера, готовясь к нашему благотворительному вечеру @polyakovamusic ft. #ВзрослыеДевочки мы увидели, что наша подруга @lesia_nikituk объявила достаточно справедливый челлендж #КрасадляВСУ» - рассказали артистки.

Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, в кого такая красавица.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из Украины обратился к своей маме в Колумбии.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вызвал восторг трогательным выступлением.