Как пишет Politeka.net, Оля Полякова с первых дней войны спасалась вместе с детьми и выезжала из Киева, оставив все вещи дома. Более того, первые дни у дочерей была паника, так как никто не был готов к экстренному отъезду.
Сейчас артистка с Машей и Алисой активно путешествует по города заграницей, дает благотворительные концерты. Поэтому кадры с Ольгой и Машей Ефросининой также вызвали бурную реакцию.
На выступлениях Ольга старается обойтись без излишней яркости и пафоса, подбирая более сдержанные наряды.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Осадчая поразила украинцев новым фото с Горбуновым: "Вот такая должна быть настоящая семья"
Надо не только накопить оружие: появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон
"Москва будет стараться прекратить конфликт": названа возможная дата прекращения боев
Избранница "Холостяка" Заливако Богдан призналась, где сейчас находится: "Пока на некоторое время..."
Так, на днях Никитюк призвала украинок не опускать головы и начать ухаживать за собой. Челлендж поддерживают другие звезды. Полякова с Ефросининой принарядились для благотворительного выступления в Нюрнберге.
"Вчера, готовясь к нашему благотворительному вечеру @polyakovamusic ft. #ВзрослыеДевочки мы увидели, что наша подруга @lesia_nikituk объявила достаточно справедливый челлендж #КрасадляВСУ» - рассказали артистки.
Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, в кого такая красавица.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из Украины обратился к своей маме в Колумбии.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вызвал восторг трогательным выступлением.