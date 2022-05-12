Как пишет Politeka.net, украинская ведущая Соломия Витвицкая рассказала в социальной сети Инстаграм, как ее экс-супруг, режиссер Влад Кочатков отправился добровольцем служить в ВСУ, чтобы защищать свои земли от вторжения русских захватчиков.

"С первых дней войны он волонтерил: доставлял гуманитарку и эвакуировал людей. И вот после двух с половиной месяцев войны решил пополнить ряды ВСУ. Форму еще не получил, на обучение едет на днях. Теперь Влад по другую сторону волонтерского фронта. Каждый приближает победу, как может", – написала она.

Также она в шутку добавила, что прическу себе он выбирал сам, форму пока не получил, однако на обучение отправляется в ближайшие дни.

«Каждый приближает победу, как может» - заключила Витвицкая.

Также мы писали, Джамала выложила в своем Instagram кадры из США, на которых видно, что она побывала в студии CNN. Как видно, на снимках певица позирует в длинном желтом платье, а сверху накинула удлиненную синюю рубашку. В подписи к публикации артистка рассказала, что постоянно получает новости из Мариуполя.

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