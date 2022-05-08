Відома ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що знадобиться росіянам для того, щоб світ пробачив їх після розв'язаної в Україні війни.

Знаменитість висловилася на злободенну тему в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", повідомляє Politeka.net.

Єфросиніна нагадала про те, що німці довгі десятиліття «відмивалися» від клейма нацизму і Другої світової війни. При цьому ведуча зазначила, що мова йшла про показове каяття, вибачення перед світом і «опускання очей».

Цю ситуацію Єфросиніна приміряла на сучасних росіян, чия країна влаштувала в Україні справжнє пекло.

"Те, що відбувається в Україні, це найкривавіша різанина, найкривавіший геноцид за, Мені здається, останнє століття", - підкреслила ведуча.

Вона зізналася, що їй важко навіть припустити, скільки часу знадобиться росіянам для того, щоб переконати весь світ знову сприймати їх як нормальний народ.

"Скільки будуть відмиватися росіяни-розуміли вони, не розуміли – сто років знадобиться", - заявила Єфросиніна.

У той же час, вона зазначила, що є й інший варіант.

"Якщо зараз хтось не зайде в бункер, не розчохлить пістолет і не скаже: «Ось тобі, с**а, від усього російського народу куля помеж очей». Ця людина стане героєм і, можливо, реабілітує якусь частину росіян", - вважає ведуча.

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