Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица и юмористка "Дизель шоу". Звезда с самого начала российской агрессии стала на защиту Украины. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где активно ведет страничку и делится интересным контентом. А сейчас Булитко постоянно рассказывает о войне и из-за этого у нее начались проблемы, о которых певица рассказала в сторисах.

"Друзья, всем привет, меня снова пытаются заблокировать в Инстаграме за враждебные высказывания. Ну, а точнее, за правду, сами понимаете, так что... Возможно, какое-то время вы меня не будете видеть. А еще поговаривают, что из бана можно вытащить благодаря реакциям, так что буду очень-очень рада вашим сердечкам, огонечкам... Шлите все что видите", - сказала Виктория.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" поглумилась над путиным и его верным окружением

А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" трогательно обратилась к украинским защитникам

Также Politeka сообщала, что звезда "Дизель шоу" Булитко заинтриговала кадрами сериала с её участием



