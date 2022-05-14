Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы". Звезда сейчас активно ездит по Украине, поддерживая боевой дух солдат. Именно такой приказ артист получил, когда пришел в военкомат. Также Вакарчук активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.
В этот раз Вакарчук, который сегодня празднует 47-й день рождения, показал, какой "трофей" обнаружил в Харьковской области. Как оказалось, это установка "Град".
"Рашистский Град "утонул".
Теперь он хороший)", - написал Вакарчук.
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Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ждем вас 26 числа", "Это к подаркам", "Слава Украине", "С днем рождения. Вдохновения во всем", "С Днем рождения, маэстро! Ваш талант, ваши песни – вдохновляют на победу. Долгих лет и мирного неба".
Напомним, именинник Святослав Вакарчук поразил украинцев заявлением
А еще Politeka сообщала, что Вакарчук дал самый необычный концерт в своей жизни, видео
Также Politeka писала, что Вакарчук поблагодарил настоящих спасателей жизни на этой войне