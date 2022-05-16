Как пишет Politeka.net, недавно Кароль выступила на Rakuten Girls Award "Ukraine Charity Stage" в Японии и поблагодприла за такую поддержку украинского народа. Желто-голубое платье на певице от украинского бренда Lever Couture стало самой запоминающейся изюминкой ее выступления в Токио.

Отметим, наряды марки носят Леди Гага, Ники Минаж, Гвинет Пэлтроу, Хайди Клум и Дженнифер Лопес. Артистка также постаралась сделать акцент на теме вторжения рф на наши земли и напомнила, что проводит тур в поддержку своей родной страны.

«Большое спасибо, что приехали в Японию!! 😭🙌🏼💕 Для меня большая честь увидеть ваше выступление в моей стране😭🇯🇵❤️🇺🇦; Какой хороший украинский язык😍❤️; Япония, не медли, иди за своими Курилами!; 😍талантливая красотка❤; Это не конкурс красоты; Почему на концерты такого содержания военного нужно одевать платье с разрезом до белья.... вроде как не место и не время... это же поддержка народа в войне» - отреагировали в сети.

Также уже в своем новом посте звезда поближе показала свое пышное платье, выполненное в цветах украинского флага. Наряд с глубоким декольте и высоким вырезом до бедра не мог не произвести впечатление.

«Спасибо украинском дизайнеру LEVER COUTURE за создание необычайно патриотичного платья», - подписала кадры Кароль.

Напомним, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" поразили украинцев новым клипом.

Как сообщала Politeka, Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом домашней рикотты.

Также Politeka писала, что Каменских заклевали после новой патриотической песни.