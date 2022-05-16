Как пишет Politeka.net, недавно Кароль выступила на Rakuten Girls Award "Ukraine Charity Stage" в Японии и поблагодприла за такую поддержку украинского народа. Желто-голубое платье на певице от украинского бренда Lever Couture стало самой запоминающейся изюминкой ее выступления в Токио.
Отметим, наряды марки носят Леди Гага, Ники Минаж, Гвинет Пэлтроу, Хайди Клум и Дженнифер Лопес. Артистка также постаралась сделать акцент на теме вторжения рф на наши земли и напомнила, что проводит тур в поддержку своей родной страны.
«Большое спасибо, что приехали в Японию!! 😭🙌🏼💕 Для меня большая честь увидеть ваше выступление в моей стране😭🇯🇵❤️🇺🇦; Какой хороший украинский язык😍❤️; Япония, не медли, иди за своими Курилами!; 😍талантливая красотка❤; Это не конкурс красоты; Почему на концерты такого содержания военного нужно одевать платье с разрезом до белья.... вроде как не место и не время... это же поддержка народа в войне» - отреагировали в сети.
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Также уже в своем новом посте звезда поближе показала свое пышное платье, выполненное в цветах украинского флага. Наряд с глубоким декольте и высоким вырезом до бедра не мог не произвести впечатление.
«Спасибо украинском дизайнеру LEVER COUTURE за создание необычайно патриотичного платья», - подписала кадры Кароль.
Напомним, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" поразили украинцев новым клипом.
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