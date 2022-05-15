Телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала, как выглядит без косметики, поделившись кадром в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда с 2017 года замужем за Юрием Горбуновым, которому уже родила двоих сыновей - Ивана и Даниила, который появился на свет в августе прошлого года. Также у Кати есть ребенок от прошлого брака - сын Илья. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где в этот раз решила порадовать фанатов фотографией, где она без макияжа.

На фотографии Катя была в кардигане, находясь в автомобиле. Звезда легонько улыбнулась, сделав селфи. На кадре также можно увидеть прифотошопленый загранпаспорт украинца.

"Смелая за паспортом", - написала Осадчая на сторис в Инстаграм.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комплименты звезде, так как в сторис нет подобных инструментов для взаимодействия.

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