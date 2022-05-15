Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Также артистка вела утреннюю программу с Виталием Козловским на музыкальном канале. У певицы есть и сын, которого зовут Нестор, но Оля держит в секрете имя отца. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где активно ведет страничку, а в этот раз показала свои кулинарные таланты.
"Приехали с концерта, нужно готовить ужин, буду жарить спаржу. Сезон начался, Нестор ее обожает", - сказала Цибульская.
"Берусь за ужин", - подписала кадры Ольга.
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На втором кадре Цибульская показала свое блюдо в сковородке.
"Люблю ее, просто соль, подсолнечное масло и все", - добавила Цибульская.
До этого Оля хвасталась стильной прической, находясь в Почаеве.
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