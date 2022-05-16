Как сообщает Politeka.net, эпатажный MELOVIN (Константин Бочаров - прим.ред.) появился на одном из мероприятий с Дианой Горбяк, известной как Sowa. Совместное фото с девушкой он опубликовал в своем Сториз на странице Инстаграм.
На новом фото звезды позировали, стоя рядом с друг другом. Певец мягко обнимал артистку за талию. Стоит отметить, что MELOVIN именно с Sowa представил первую дуэтную песню. Их трек вышел на украинском языке и получил название "Таємний знак", чем удивил всех.
Наряд украинского певца состоял из черного лонгслива, пиджака простого кроя и прямых штанов. Образ MELOVIN дополнил ботинками на высокой платформе белого цвета. Весь ансамбль был объединен черным цветом, который добавил элегантности и мистичности певцу.
Тем временем, Sowa облачилась в черный топ с глубоким декольте и белые штаны палаццо, а пиджак немного приспустила с плеч. Укладка с эффектом мокрых волос и макияж с акцентом на глаза добавили луку Дианы еще больше соблазнительности и роскошности.
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Напомним, что MELOVIN не сдержался после слов Могилевской об украинском языке.
Как сообщала Politeka, Melovin рассказал, как Марченко обходилась с ним за кулисами "Х-Фактора".
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