На новом фото звезды позировали, стоя рядом с друг другом. Певец мягко обнимал артистку за талию.

Как сообщает Politeka.net, эпатажный MELOVIN (Константин Бочаров - прим.ред.) появился на одном из мероприятий с Дианой Горбяк, известной как Sowa. Совместное фото с девушкой он опубликовал в своем Сториз на странице Инстаграм.

На новом фото звезды позировали, стоя рядом с друг другом. Певец мягко обнимал артистку за талию. Стоит отметить, что MELOVIN именно с Sowa представил первую дуэтную песню. Их трек вышел на украинском языке и получил название "Таємний знак", чем удивил всех.

Наряд украинского певца состоял из черного лонгслива, пиджака простого кроя и прямых штанов. Образ MELOVIN дополнил ботинками на высокой платформе белого цвета. Весь ансамбль был объединен черным цветом, который добавил элегантности и мистичности певцу.

Тем временем, Sowa облачилась в черный топ с глубоким декольте и белые штаны палаццо, а пиджак немного приспустила с плеч. Укладка с эффектом мокрых волос и макияж с акцентом на глаза добавили луку Дианы еще больше соблазнительности и роскошности.

Напомним, что MELOVIN не сдержался после слов Могилевской об украинском языке.

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