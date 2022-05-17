Модель "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях рассказала о своих впечатлениях об отношениях с украинцем.

Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - популярная модель, которая победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" в 2021 году. После этого красотка получила право прославить Украину на конкурсе "Мисс мира", но не смогла пройти в финал. Теперь модель довольно популярна в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз рассказала о первых отношениях с украинцем за 4 года.

"Кстати, это мои первые отношения с украинцем за 4 года и из плюсов - смотреть совместно кино только в украинской озвучке", - написала Неплях.

Также Неплях рассказала о минусах своего нового кавалера.

"Какая это боль для меня - он не любит фотографировать. Но готов платить за то, чтобы меня фотографировали", - написала Анна.

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