Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - популярная модель, которая победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" в 2021 году. После этого красотка получила право прославить Украину на конкурсе "Мисс мира", но не смогла пройти в финал. Теперь модель довольно популярна в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз рассказала о первых отношениях с украинцем за 4 года.
"Кстати, это мои первые отношения с украинцем за 4 года и из плюсов - смотреть совместно кино только в украинской озвучке", - написала Неплях.
Также Неплях рассказала о минусах своего нового кавалера.
"Какая это боль для меня - он не любит фотографировать. Но готов платить за то, чтобы меня фотографировали", - написала Анна.
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