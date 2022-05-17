Как пишет Politeka.net, Даниэль Салем - известный украинский ведущий. Звезда записал обращение к певица Даше Астафьевой, которая стала ведущей "Зіркового шляху". Видео опубликовано было на страничке программы в Инстаграм.

"Даша Астафьева, передаю тебе привет, я сейчас работаю в городе Николаев. И хочу тебе сказать, не только ты умеешь чистить картошку. И я тоже", - сказал Салем в своем видео.

"Ведущий Даниэль Салем передал привет соведущей Даше Астафьевой

Недавно Даша стала новой ведущей "Зіркового шляху". После Победы они с Даниэль обязательно встретятся в красивой студии и расскажут интереснейшие звездные новости. Впрочем, сейчас каждый сменил профессию, чтобы помогать украинцам.

Да, Даша готовит для ВСУ, а Даниэль защищает страну... и не только", - написано было в публикации.

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