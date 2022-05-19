Как пишет Politeka.net, Тина Кароль сейчас активно ездит по миру и рассказывает о происходящем в стране. Она оставила дом с первых дней войны и не сдерживается в высказываниях, критикуя россиян, их агрессию и молчаливое поддерживание путинского режима звездами, которые жили и работали в Украине.

Пророческие слова Тины Кароль. На днях певица встретилась с премьер-министром Японии Кисидом Фумио. Но больше всего поражает, что теперь ее речь цитируют более 100 мировых СМИ.

«Я уверена, что Украина победит. Будет одной из самых влиятельных стран, ибо настолько смелых людей в центре Европы не найти» - заявила во время одних из интервью Кароль.

В сети обсудили: «Это может сказать каждый Украинец, вера в это непоколебима; Так и будет! Ждем ПОБЕДЫ над врагом!; Молодец, сидя на диване каждый видит только себя, и пишет всякие гадости, зависть и больше ничего; нация непокоренных героев; Какая она молодец👏❤️ обычно Украина победит💙💛🇺🇦».

Как правило, Кароль редко постит что-то личное и не показывает свою простую, непубличную сторону. Однако, с началом вторжения рф в Украину она стала ближе к поклонникам и иногда даже отшучивается, удивляя сеть.

В этот раз Кароль восхитилась одним из видео украинских защитников и даже сама подметила, что хотела бы с таким познакомиться:

«Краш, не отвести глаз. Познакомиться бы. Наши защитники самые лучшие для брака» - кокетливо предположила Кароль в неожиданных Сторис.

Напомним, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" поразили украинцев новым клипом.

Как сообщала Politeka, Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом домашней рикотты.

Также Politeka писала, что Каменских заклевали после новой патриотической песни.