Актриса Дар'я Петрожицька, зірка "Квартал 95", показала образ для серіалу" Дикі", який почав виходити на українському ТБ.

Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька - популярна українська актриса і зірка "Квартал 95". Артистка знімалася в" Папіку "і" Сватах", а тепер радує своєю грою в серіалі"Дикі". На новому фото в Instagram Дарина показала ефектний образ для нового проекту.

На фото Петрожицька була у формі і в окулярах. Зірка зробила селфі, хвалячись образом.

"Як вам вчорашні "Дикі"? Дивилися?", - написавши Дарина.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Слухай, я ось реально дивлюся! Це дуже крутий формат, молодці, що наважилися на таке)", " звичайно!Дуже круто", " серії суперські. І проблеми Показані теж супер актуальні. Дикі-любов", "повна маячня, шкода що наші серіали до такого опустилися"," молодці, неформали", "так дивилася що ще раз дивилася (переглядала)" Дикі " кілька разів поспіль тому що все дуже круто, класно. Чекаю щосуботи щоб ще подивитися".

Нагадаємо, Петрожицька, потрапивши в халепу на пробах у "Квартал 95", опинилася в "Папіку" і "Сватах"

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