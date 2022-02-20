Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька - популярна українська актриса і зірка "Квартал 95". Артистка знімалася в" Папіку "і" Сватах", а тепер радує своєю грою в серіалі"Дикі". На новому фото в Instagram Дарина показала ефектний образ для нового проекту.
На фото Петрожицька була у формі і в окулярах. Зірка зробила селфі, хвалячись образом.
"Як вам вчорашні "Дикі"? Дивилися?", - написавши Дарина.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Слухай, я ось реально дивлюся! Це дуже крутий формат, молодці, що наважилися на таке)", " звичайно!Дуже круто", " серії суперські. І проблеми Показані теж супер актуальні. Дикі-любов", "повна маячня, шкода що наші серіали до такого опустилися"," молодці, неформали", "так дивилася що ще раз дивилася (переглядала)" Дикі " кілька разів поспіль тому що все дуже круто, класно. Чекаю щосуботи щоб ще подивитися".
Нагадаємо, Петрожицька, потрапивши в халепу на пробах у "Квартал 95", опинилася в "Папіку" і "Сватах"
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