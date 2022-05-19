Как пишет Politeka.net, Alina Pash является известной украинской певицей, она учавствовала в Нацотборе на "Евровидение-2022" и победила в нацотборе. Однако завязался скандал, поскольку Алина ездила в Крым через рф, подтвердить это было довольно трудно, а сама алина отмалчивалась.
После множества негатива и общественной критикипевица решила отказаться представлять Украину и ее место заняла группа Kalush Orchestra, которая победила на конкурсе и громогласно выборола первое место с поддержкой всего мира.
В сети решили расставить все точки над "і" в истории участия Алины Паш в Нацотборе на Евровидение. Причем сама Алина рассказала о том, в чем причина скандала. Сделала она это в одном из комментариев к посту в Инстаграм.
Артистка подтвердила, что была в Крыму незаконно и сознательно искажала эту деталь, комментировав эту ситуацию на Отборе. Более того, на том злополучном выступлении в августе 2015 в Крыму, Паш была в роли бэк-вокалистки Ирины Билык.
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В сети сразу отреагировали: «Сразу было видно, что она мутит. Сама себя только топила; Надеюсь, это лицо больше никогда не будет допущено к участию в нацотборе Украины; Как же лицемерно она тогда ЛГАЛА всей стране; Так лгать... Стыдно...; А еще говорили, что Калуш не должен ехать. Алина вообще не имела права участвовать в Отборе».
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А еще Politeka сообщала, что "Евровидение-2022", Алина Паш сказала свое слово после дисквалификации
Также Politeka писала, что новый виток скандала с "Евровидением-2022", украинцы после Паш набросились на Kalush Orchestrа