Как пишет Politeka.net, Alina Pash является известной украинской певицей, она учавствовала в Нацотборе на "Евровидение-2022" и победила в нацотборе. Однако завязался скандал, поскольку Алина ездила в Крым через рф, подтвердить это было довольно трудно, а сама алина отмалчивалась.

После множества негатива и общественной критикипевица решила отказаться представлять Украину и ее место заняла группа Kalush Orchestra, которая победила на конкурсе и громогласно выборола первое место с поддержкой всего мира.

В сети решили расставить все точки над "і" в истории участия Алины Паш в Нацотборе на Евровидение. Причем сама Алина рассказала о том, в чем причина скандала. Сделала она это в одном из комментариев к посту в Инстаграм.

Артистка подтвердила, что была в Крыму незаконно и сознательно искажала эту деталь, комментировав эту ситуацию на Отборе. Более того, на том злополучном выступлении в августе 2015 в Крыму, Паш была в роли бэк-вокалистки Ирины Билык.

В сети сразу отреагировали: «Сразу было видно, что она мутит. Сама себя только топила; Надеюсь, это лицо больше никогда не будет допущено к участию в нацотборе Украины; Как же лицемерно она тогда ЛГАЛА всей стране; Так лгать... Стыдно...; А еще говорили, что Калуш не должен ехать. Алина вообще не имела права участвовать в Отборе».

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