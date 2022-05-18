Танцовщица Илона Гвоздева из "Танців з зірками" задумалась о поиске работы, ведь сейчас танцы перестали приносить доход.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - успешная украинская танцовщица и победительница проекта "Танці з зірками". Звезда недавно вернулась в Украину к мужу, не побоявшись войны. Теперь у танцовщицы стала проблема с работой, ведь танцы сейчас не очень актуальны. Соответствующий пост Илона опубликовала в Инстаграм.

"Вопрос дня!

Чем дальше заниматься? Где найти работу? Кому нужны вообще танцы сейчас? Как поднимать культурный дух и возрождать искусство во время войны? А может, арт-терапия? Как я могу быть полезен украинскому народу?", - написала Илона.

А в сторис Гвоздева отметила, что может пойти торговать на рынок.

"Если со временем увидите меня на базаре в качестве продавца - не удивляйтесь. К тому же опыт есть большой. С детства с папой продавала на базаре овощи, фрукты рыбу", - написала Илона.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, на какой шаг ради мужа пошла во время войны

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