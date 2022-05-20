Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева всегда умела привлечь внимание не только своими дерзкими образами, но и весьма запоминающимися стилями, с которыми она экспериментировала на множестве кадров. Даша часто ранее устраивала провокативные фотосессии.

Так, в этот раз Даша решила вспомнить о том, как до вторжения рв на наши земли любила сниматься в образах роковой дивы и баловать поклонников весьма дерзкими нарядами. После этого Даша показала, какой она стала сейчас – в простом образе и в патриотичной футболке с эмоциональным посылом: «Русский военный корабль, иди…».

Отметим, уже почти три месяца как артистка волонтерит, помогает военным, приютам и готовит еду для украинских защитников.

Известно, что сейчас певица занялась волонтерством и ей едва хватает времени на привычные занятия спортом. Но несколько часов ей удалось выкроить и Даша показала кадры из спортивного зала.

В зал Даша Астафьева примерила соблазнительную форму, которая отлично подчеркнула стройное тело: облегающие легинсы, а также топ с рукавами. Волосы она собрала в пучок, чтобы ничто не мешало и не отвлекало. Выглядела звезда при этом просто роскошно.

Напомним, что Астафьева стала раздавать деньги старичкам на улице.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева резко осадила людей, которые выбросили маленькую собачку на произвол судьбы.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.