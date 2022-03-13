Даша Астафьева, став волонтером, показала, как теперь выглядит ее обычное утро перед работой.

Известная певица и модель Даша Астафьева не стала уезжать из страны или скрываться от поклонников дома. Она также не стала бездельничать и теперь помогает не только словами украинцам и украинским военным, но и делом.

Даша стала волонтером, она каждый день готовит вместе с другими украинкам и мужчинами, помогает собрать средства и общается с волонтерами. Перед походом на место сбора артистка прогулялась на улице и поделилась мыслями.

«Из приятных традиций прошлой жизни, прошлись полтора часика по центру. Находили старичков и раздавали им денежки. Даже такая маленькая поддержка для них сейчас очень важна. А еще одна бабушка взяла денежку и спросила, не иностранка ли я.

Вообще традиции ведь сближают и укрепляют веру в самое хорошее. Поэтому, если не начали, то начинаем. Продолжаем и учим других» - пишет Астафьева.

Ранее Даша Астафьева заявила, что остается в Киеве, ведь чувствует, как нужна здесь.

«Я с гордостью остаюсь здесь, потому что чувствую, как я нужна, каждое мгновение. Помню каждый взгляд людей, которых вижу сейчас, ходя по городу. Я навсегда запомню "спасибо" тех, кто принимает из моих рук помощь. Всегда буду благодарна тем, кто бережет нас и молится за нашу жизнь», - отметила модель.

Напомним, телеведущая "1+1" Мазур бурно отреагировала на вранье российского дипломата: "Никуда от Гааги они не денутся"

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева, которая осталась в Киеве, эмоционально обратилась к украинцам: "Даже не сомневайтесь"

Также Politeka писала, что Атафьева без лишнего пафоса показала, как помочь бойцам ВСУ не только словами: "Потому что с любовью!"