Цена по итогам аукциона за наряд превзошла все ожидания.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала продолжает поддерживать украинцев и ищет способы, как помочь беженцам. Артистка также продала памятные и ценные вещи из Евровидения, в котором ранее участвовала.

Как стало известно из сообений в сети, наряд звезды продали за рекордную сумму, ведь во время торга цена за него была в пять раз меньше.

Платье Джамалы от Yuliya Magdych, в котором она открывала «Евровидение-2017» в Киеве, продали на аукционе за 5,639 евро (173 тыс грн).

«Деньги передадут ВСУ. Всего организаторы аукциона Catawiki собрали 276 тыс грн на помощь украинской армии» - добавляют в Телеграм-канале «Культурная прачечная».

"Наряд в 2017 году создала Юлия Магдич специально для открытия "Евровидения" в Киеве. В целом на аукционе представлено 11 вещей связанных темой "Евровидения". Собранные средства будут переданы ВСУ и пострадавшим от войны украинцам", - было сказано в описании ценного лота.

В коллекции Джамалы не один этнический наряд и к культурному наследию нации она относиться исключительно трепетно и уважительно. Несколько нарядов певица показала в своем Инстаграм Сториз.

Есть среди них и стандартное белое с красно-черными узорами, и синее с золотой вышивкой, и ярко-красное, вышитое нитками в тон.

Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.

Как писала Politeka, Джамала показала, как выглядит почти двухлетний сын.

Также Politeka писала, что Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.