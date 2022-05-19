Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло", где пела вместе с Алексеем Завгородним (Позитивом). Но группа распалась, а недавно Надя разошлась с Владимиром Дантесом, с которым состояла в отношениях более 10 лет. А в этот раз Надя обратилась к Алексею, записав сразу несколько сторис в Инстаграм.
"Сегодня твой день. Дорогой мой", - начала Надя.
"Талантливый, дорогой человек. Как много всего мы прошли вместе", - написала на втором стори Дорофеева.
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"С тобой всегда было весело", - продолжила певица.
"Спасибо тебе за все", - написала еще Надя.
"Люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастливым. Давайте засыпем Лешку поздравлениями", - подытожила Надя, таким образом поздравляя Алексея с днем рождения.
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