Певица Надя Дорофеева трогательно обратилась к Алексею Завгороднему (Позитиву), экс-партнеру по группе "Время и Стекло".

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло", где пела вместе с Алексеем Завгородним (Позитивом). Но группа распалась, а недавно Надя разошлась с Владимиром Дантесом, с которым состояла в отношениях более 10 лет. А в этот раз Надя обратилась к Алексею, записав сразу несколько сторис в Инстаграм.

"Сегодня твой день. Дорогой мой", - начала Надя.

"Талантливый, дорогой человек. Как много всего мы прошли вместе", - написала на втором стори Дорофеева.

"С тобой всегда было весело", - продолжила певица.

"Спасибо тебе за все", - написала еще Надя.

"Люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастливым. Давайте засыпем Лешку поздравлениями", - подытожила Надя, таким образом поздравляя Алексея с днем рождения.

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