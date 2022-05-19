Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса. Звезда прославилась благодаря роли в сериале "Сваты", где сыграла Женьку Ковалеву. Знаменитость уже успела сняться и в других проекта, работая и с Тарасом Цымбалюком. Не забывает Анна и об Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Будешь еще когда-то сниматься с Тарасом? Играть пару, ибо пересматривала "Корзина для...", - написала фанатка.

"Тарас Цымбалюк, когда мы уже снова будем играть пару?", - спросила у Тараса Анна в ответе.

"Как там у вас? у нас пока спокойно, не часто воют сирены, но все-таки воют", - спросил еще один фанат.

"Так само. Ночью уже типает от сирен", - написала Кошмал.

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