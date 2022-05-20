Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица и мать двоих прекрасных дочерей Маши и Алисы. Артистка вместе с детьми выехала из страны, но продолжает давать благотворительные концерты, рассказывает об агрессии рф и выступает в поддержку украинцев.

Недавно Ольга отправилась еще на один концерт, на котором впечатляла более элегантными и сдержанными нарядами, чем обычно. Как правило, на своих выступлениях Ольга блистала в открытых и маленьких костюмах.

Сейчас она выбирает сдержанные образы, но это не мешает показывать стиль роковой дивы, к которому артистка привыкла. В золотом костюме с аккуратным декольте певица показала свой лук вблизи.

"Встречайте!Сейчас иду к вам!" - говорит Полякова под

Как известно, до войны Оля жила с семьей в своем загородном особняке с городом и целым хозяйством. Большой гордостью артистки были ее козы, она сама делала сыр из их молока, сама занималась городом и теплицами. И теперь Полякова невероятно скучает за всем этим.

"Очень скучаю за своими козами, и за тем, что там случилось с ними, потому что мы много раздали. Не было кому за всем этим смотреть. И это такая моя еще одна боль, что у меня теперь нет хозяйства, того, что там было. Очень-очень скучаю за своим всем. И очень скучают мои дети", - поделилась Полякова.

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