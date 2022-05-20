Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица и мать двоих прекрасных дочерей Маши и Алисы. Артистка вместе с детьми выехала из страны, но продолжает давать благотворительные концерты, рассказывает об агрессии рф и выступает в поддержку украинцев.
Недавно Ольга отправилась еще на один концерт, на котором впечатляла более элегантными и сдержанными нарядами, чем обычно. Как правило, на своих выступлениях Ольга блистала в открытых и маленьких костюмах.
Сейчас она выбирает сдержанные образы, но это не мешает показывать стиль роковой дивы, к которому артистка привыкла. В золотом костюме с аккуратным декольте певица показала свой лук вблизи.
"Встречайте!Сейчас иду к вам!" - говорит Полякова под
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Зеленский заговорил о пересмотре зарплат и финальной стадии войны: "Я вам скажу откровенно..."
"Приедешь на все готовое. Стыд!": молодая жена Виктора Павлика похвасталась жизнью в Израиле без мужа и оскандалилась
Рада готовится забирать авто украинцев на нужды ВСУ: кому грозит остаться без транспорта
Брата Царева поймали в Днепре: СБУ выдала подробности и кадры
Как известно, до войны Оля жила с семьей в своем загородном особняке с городом и целым хозяйством. Большой гордостью артистки были ее козы, она сама делала сыр из их молока, сама занималась городом и теплицами. И теперь Полякова невероятно скучает за всем этим.
"Очень скучаю за своими козами, и за тем, что там случилось с ними, потому что мы много раздали. Не было кому за всем этим смотреть. И это такая моя еще одна боль, что у меня теперь нет хозяйства, того, что там было. Очень-очень скучаю за своим всем. И очень скучают мои дети", - поделилась Полякова.
Напомним, Полякову довела до слез история 16-летней беременной украинки
А еще Politeka писала, что 17-летняя дочь Поляковой задрала футболку, впечатлив видом
Также Politeka писала, что Полякова удивилась, кто пришел на ее концерт в Германии, видео