Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Полякова, которая с первых дней войны высветливает происходящее в Украине на своей странице Инстаграм, пришла в ужас после интервью омбудсмена Людмилы Денисовой.

В нем Денисова рассказала о зверствах оккупантов на Киевщине: изнасилованных рашистами девочках; об украинцах, которых жестоко пытали; об убийствах мирных жителей и уничтожении их домов. Она сообщила историю о том, когда молодые солдаты россии 20-25 лет, насиловали публично 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку.

Именно это интервью произвело невероятно гнетущее впечатление на Олю Поляковую. Она осталась шокированна услышанным и не смогла сдержать слез.

"Нелюди!!! Как это все возможно? Как это все осознать? Как же это остановить!!! Боже, спаси нас! Народ мой, плачу...", - написала Оля Полякова.

Напомним, Полякова хвастнула роскошным платьем в патриотическом стиле, видео.

Как писала Politeka, Полякова и Ефросинина разразились гневными комментариями после поступка оккупантов.

Также Politeka писала, что Полякова в "золотом" наряде вспомнила, как любила раньше отжигать.