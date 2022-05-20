Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - успешный украинский продюсер и экс-жена Алексея Потапенко, с которым была в браке с 99-го по 14-й год. У пары остался совместный сын Андрей, а также они вместе руководят продюсерским центром. А в этот раз Ирина решила рассказать, где бы она хотела жить, давая интервью Слава Демину.

"Все хотят вернуться. Потому что мы понимаем, что мы там чужие и никому не нужные. Как по мне, сервис в Украине лучше: начиная от маникюра до еды, ресторанов, магазинов и всего другого. Очень грязные города, очень. Пыльные, грязные...", - сказала Ирина.

"Я уже прожив тут много лет я никогда не хотела и не хочу жить в Европе", - отметила Горовая.

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