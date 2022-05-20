Как сообщает Politeka.net, украинская крымскотатарская певица Джамала, которая сейчас гастролирует по миру, чтобы собрать средства на ВСУ и рассказать людям правду о войне, дала интервью "Голосу Америки". Видео она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Певица рассказала много интересного и поделилась своими мыслями о войне, которую начали рашисты. Джамала отметила, что ответственность за происходящее должны нести все россияне.

"Граждане россии должны нести коллективную ответственность за геноцид украинцев. Они воспитывали, сращивали этого монстра годами. И те, что сейчас молчат и те, которые высказываются против. Спасибо тем, кто высказывается против, но все равно, этого мало - потому что россия, она огромная", - отметила Джамала.

Артистка призналась, многие ее цели изменились после 24 февраля и тогда она осознала, что больше не может быть лишь певицей.

"Я знаю, что не у меня одной война забрала все планы. 24 февраля я осознала, что я не певица. Я не могу быть просто певицей. Я каждый день должна делать что-то, чтобы спасти нас и рассказать об этой несправедливости", - пояснила знаменитость.

Также певица отметила, что с россиянами, пока невозможно улучшить отношения: "Мы будем стараться мириться ... не знаю, сколько должно пройти времени. Но только после того, как они перестанут нас убивать. Как можно обнимать убийцу? Как можно обнимать человека, который тебя насилует? У меня не укладывается это в голове".

Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.

Как писала Politeka, Джамала показала, как выглядит почти двухлетний сын.

Также Politeka писала, что Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.