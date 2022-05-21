Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о беде, которая с ней случилась.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером Александром Божковым. Звезда не так давно родила второго ребенка и призналась, что до идеального веса ей не хватает сбросить 6 кг. А в этот раз Анна решила в своем Инстаграм рассказать, какая беда с ней случилась во время фотосессии.

"Что делать? Нужно пить антибиотики? Если сейчас залез клещ?", - спросила на первой стори Анна.

"Пугают болезнью Лайма - инфекционное трансмиссивное заболевание. Инфекцию переносят иксодовые клещи. Большинство случаев болезни Лайма фиксируют начиная с мая и заканчивая октябрем", - продолжила Анна.

"Пока делала хорошуюу фотографию, залезло 3 клеща", - призналась в итоге Саливанчук.

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