Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала себя и честно рассказала, какой у нее вес.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - успешная украинская актриса. Знаменитость замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, которому родила двоих деток. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Какой у вас сейчас вес, очень красиво выглядите", - написал один из фанатов.

"63, а хочу 57, а до рождения второго ребенка была 53", - написала Анна.

"Добрый вечер, мой вопрос: сколько вам лет?", - спросил еще один фанат.

"Вот такой у меня был торт. В прошлом году мне было 36 лет", - написала Анна, намекая, что скоро ей исполнится 37 лет (17 августа, - прим. ред.).

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