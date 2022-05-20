Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - успешная украинская актриса. Знаменитость замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, которому родила двоих деток. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.
"Какой у вас сейчас вес, очень красиво выглядите", - написал один из фанатов.
"63, а хочу 57, а до рождения второго ребенка была 53", - написала Анна.
"Добрый вечер, мой вопрос: сколько вам лет?", - спросил еще один фанат.
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"Вот такой у меня был торт. В прошлом году мне было 36 лет", - написала Анна, намекая, что скоро ей исполнится 37 лет (17 августа, - прим. ред.).
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