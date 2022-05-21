Артистки признались, что решение давалось не просто и очень было сложно ехать.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова дала очередное интервью Маше Ефросининой и представила вместе с ней выпуск "Взрослые девочки". В этот раз артистки обсуждали тяготы и проблемы, связанные с последним периодом.

Обе артистки выехали из Украины и оправдали это тем, что беспокоились за детей, которым было тяжело прятаться в бомбоубежищах.

«К тому моменту дети устали прятаться в бомбоубежищах. Нам в один момент пришлось физически стаскивать Сашу с постели – он не хотел никуда идти, он кричал и отбивался, я тащила его по полу, по ковру и он цеплялся и говорил, что никуда не пойдет. Говорил, что пусть уже упадет бомба, но он хочет спать. Я плакала неделю, это было ужасно. Но я решила спасти своих детей и уехала» - рассказала Ефросинина.

Полякова ответила, что в тот момент сама думала, что уже никому не нужна – больше у нее нет профессии.

«Больше никогда не услышу аплодисментов, не буду на сцене выступать так, как выступала. Мы просто с девочками лежали втроем в одной кровати. Я говорила им хоть погулять, подышать воздухом. А у меня не было сил делать что-то. Только пустота внутри, выжженная дыра» - рассказывает артистка.

Также телеведущая Маша Ефросинина показала отрывок из нового интервью с певицей Олей Поляковой.

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