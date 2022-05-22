Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95, рассказала, какая у нее фобия появилась еще в пять лет.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - успешная украинская актриса и звезда проектов "Квартал 95". Звезда замужем за продюсером студии Александром Божковым, которому уже родила двоих детей. Не забывает Анна об Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Было или не было? Спрашивайте", - предложила тему вопросов Саливанчук.

"Было или не было падение с велосипеда?", - спросил человек.

"Было. В 5 лет сильно упала, побила все ноги и теперь на велосипед ни за что не сяду. Машина, мотоцикл - но не велосипед. Боюсь", - написала Анна.

"Было такое, что вы ругались с Ириной Сопонару, в реальной жизни?", - спросил еще один фанат.

"С Ириной Сопонару невозможно поругаться. Ибо она прекрастная", - ответила Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала сыновей и обратилась к украинцам

Также Politeka сообщала, что беда случилась с женой продюсера "Квартал 95", актриса не стала молчать

А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" рассказала о страшной травме, которую получила