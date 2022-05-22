Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - успешная украинская актриса и звезда проектов "Квартал 95". Звезда замужем за продюсером студии Александром Божковым, которому уже родила двоих детей. Не забывает Анна об Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.
"Было или не было? Спрашивайте", - предложила тему вопросов Саливанчук.
"Было или не было падение с велосипеда?", - спросил человек.
"Было. В 5 лет сильно упала, побила все ноги и теперь на велосипед ни за что не сяду. Машина, мотоцикл - но не велосипед. Боюсь", - написала Анна.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Отмена запрета на выезд из Украины для мужчин: Зеленский дал жесткий ответ
"Уже наблюдается высокая концентрация": оккупанты активизировали подготовку к наступлению сразу в двух направлениях
Мощный ураган обрушился на город, есть жертвы и десятки пострадавших: удар стихии попал на видео
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
"Было такое, что вы ругались с Ириной Сопонару, в реальной жизни?", - спросил еще один фанат.
"С Ириной Сопонару невозможно поругаться. Ибо она прекрастная", - ответила Анна.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала сыновей и обратилась к украинцам
Также Politeka сообщала, что беда случилась с женой продюсера "Квартал 95", актриса не стала молчать
А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" рассказала о страшной травме, которую получила