Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известный парижский шеф-повар и судья украинского проекта "Мастер Шеф" вместе с Эктор Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась кадром в вышиванке.
На фото Ольга была в белой вышиванке с небольшим декольте и волосами собранными в хвост.
"Крестом и гладью прошите теперь самое сердце", - написала Ольга.
Ярославский сразу прокомментировал публикацию: "Такая ты красивая, очень скучаю!!!".
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Какая красивая украиночка", "Умная, красивая, трудолюбивая… гордость родителей и всей Украины! Вашей половинке очень повезло получить такое сокровище!".
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, что больше всего ее пугает
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