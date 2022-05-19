Шеф-повар Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" хвастнула видом в вышиванке, впечатлив своего коллегу Владимира Ярославского.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известный парижский шеф-повар и судья украинского проекта "Мастер Шеф" вместе с Эктор Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась кадром в вышиванке.

На фото Ольга была в белой вышиванке с небольшим декольте и волосами собранными в хвост.

"Крестом и гладью прошите теперь самое сердце", - написала Ольга.

Ярославский сразу прокомментировал публикацию: "Такая ты красивая, очень скучаю!!!".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какая красивая украиночка", "Умная, красивая, трудолюбивая… гордость родителей и всей Украины! Вашей половинке очень повезло получить такое сокровище!".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, что больше всего ее пугает

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