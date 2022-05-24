Его пятилетний сын Марик нервничал и не мог совладать с эмоциями, особенно в первые дни войны.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Александр Педан признался в интервью Сергею Никитюку, какой простой вопрос 5-летнего сына о войне загнал его в тупик.

Его пятилетний сын Марик нервничал и не мог совладать с эмоциями, особенно в первые дни войны. Но со временем родителям удалось найти подход к малышу.

"Когда мы ехали по разбитой дороге из Киева в Хмельницкий, Марик спросил: "Папа, а это нас бомбят?" Мне стало страшно. Ребенок, с которым мы не говорили о войне, спросил, бомбили ли нас", – поделился Александр Педан.

Несмотря на то, что Марику всего 5 лет, он уже все понимает и серьезно относится к теме войны в Украине. Он понимает, что рашисты плохие люди, но отец пытается донести, что избавляться нужно лишь от тех русских, которые нападают на Украину.

"У него периодически прослеживается посыл, что рашисты - плохие люди. Останавливаю его и объясняю, что мирных мы не бьем, убиваем только тех, кто на нас нападает. Я совершенно откровенен с ним. Говорю, что у нас сейчас идет война. Самый простой вопрос от ребенка, на который я не могу ответить, это: "А почему они на нас нападают?" Это ужасает. У меня и для себя нет ответа. К сожалению…", - добавил Александр Педан.

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