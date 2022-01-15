Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український 39-річний ведучий, блогер та шоумен Олександр Педан, який є верховним суддею у шоу "Хто зверху?", яке ведуть Леся Нікітюк та Сергій Притула, та ведучим шоу "Екси", часто ділиться із шанувальниками фото та відео.

Цього разу Олександр Педан поділився із шанувальниками кадрами розкішного відпочинку в Домініканській Республіці, куди полетів разом з дружиною Інною. Педан показав фото із острова Саона.

"Домінікана - це окремий острів. Наш готель знаходиться на узбережжі Атлантичного океану, тому тут неймовірно красиво. Але нам захотілося подивитися й іншу Домінікану з боку Карибського моря. Тому поїхали на екскурсію на острів Саона", - пояснив Педан.

Як бачимо, на острові телеведучий з дружиною купалися, відпочивали, смачно їли та пили коктейль "Пінаколада", який зробили прямо в ананасі.

"Острів знаходиться недалеко від Домінікани і там дійсно неймовірний пляж. Розпочали нашу пригоду зі справжньої Піна колади, яку роблять за 10$ в ананасі (дивіться рецепт у каруселі😉)", - написав Педан.

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